Joven sorprende al revelar su secreto para conquistar chicas: "La culebrítica"

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos retos virales y preguntas que causan revuelo, como el realizado a un joven en Arequipa que no dudó en revelar cuáles sus cualidades y secretos para lograr conquistar a una mujer.

Muchas personas tratan de encontrar el "amor verdadero", por lo cual no dudan en hacer todo lo que está a su alcance para lograr llamar la atención de ese "ser especial", como el caso de un estudiante universitario de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa (UNSA).

Revela secretos de conquista

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven de la UNSA caminaba por las calles y fue interceptado por el creador de contenidos, Anderson Butron, para conocer qué ofrecía él para que una chica 'caiga rendida ante sus encantos'.

"¿Qué tienes para ofrecer a una chica?", se escucha decir a Anderson, a lo cual el joven estudiante responde: "Full movimiento sensual y un poco de labia", procediendo a realizar algunos movimientos 'sensuales' y meneos ante la cámara.

Con sus mejores movimientos

El joven universitario trató de seguir demostrando sus mejores cualidades y no dudó en señalar que otro movimiento que lo ayuda con sus "conquistas" es la 'culebrítica'.

"A este paso le llamo la culebrítica, siempre conquisto con eso", expresó, dejando sorprendido al entrevistador y a todos los internautas que siguen su cuenta en la plataforma china. También aprovechó en señalar que la vueltita de Michael Jackson lo ayuda mucho, así como su frase: "¡Qué onda, baby!".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que se trataría de una broma para ganar seguidores. Sin embargo, otros internautas expresaron que de ser cierto, el joven debería tener varias parejas con sus "secretos de conquista".

"Más preguntas para ese muchacho, por favor", "no puedo creerlo, ¿es armado verdad?", "directo su meme", "me enamoré", "y uno esforzándose para ser mejor", "muy elegante el look inglés, el detalle del sombrero de guardia de Buckingham lo cierra con broche de oro", "ahí no más, gracias", "y con todo ese flow le digan lo que digan ¿caen?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales al ver cómo un joven no dudaba en revelar sus cualidades y secretos para conquistar a una chica, en Arequipa.