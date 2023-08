Joven es sorprendido con locura de amor, pero termina avergonzado con tantos regalos

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven terminó avergonzado luego de recibir una serie de regalos de su pareja antes de ingresar a su salón de clases. El muchacho no soportó las miradas de sus compañeros y optó por esconder su rostro con sus brazos encima.

El momento sí bien es gracioso para unos, viene causando controversia en TikTok, ya que miles de usuarios consideraron que la acción del individuo puede catalogarse como un desplante a su enamorada.

El video

En el reel de 22 segundos puede observarse que el muchacho ingresó con globos, peluches y una serie de artículos en conmemoración al aniversario de su relación. Desde un primer momento, el sujeto evidenció su desazón por la situación que estaba protagonizando.

En ese sentido, sus compañeros también agravaron la escena; dado que no dejaron de observar con detenimiento todo lo acontecido. Además, la maestra del aula tuvo algunos comentarios que habrían incomodado al estudiante.

Vale indicar que, el presente llevó consigo una serie de cartas, escritas a mano por la presunta enamorada. A detalle, los textos tenían diseños de distintas series animadas queridas y valoradas por todos.

Por otro lado, el clip tenía adherido el famoso audio "qué fue mano", tras haber sido considerada como graciosa por el usuario "Lizhetalvares402". Asimismo, el título fue "¿Quién más hizo esta locura por amor?

Reacción de las redes

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron opiniones divididas. Al respecto, indicaron que, en esta clase de situaciones, cada persona reacciona de distinta manera por tratarse de un tema sentimental y emocional.

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 467 mil reproducciones, más de 67 mil likes, 8626 comentarios y 1928 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Yo me sentiría la mas feliz si me dan algo así, no sé por qué se avergüenza", "Es bonito pero a la vez vergonzoso, entreguen su regalo cuando estén solos", "Las mujeres no damos puntada sin hilo. Eso fue también como para que sepan que tiene pareja".

De esta manera, el video mostró a un joven ingresar con una serie de regalos en conmemoración al aniversario de su relación. No obstante, terminó avergonzado por las miradas de sus compañeros.