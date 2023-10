Joven que tuvo relaciones sexuales con 300 personas en un año queda devastada porque un chico la terminó

27/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más controversiales e insólitos, como el compartido en Instagram, donde una mujer australiana señaló que se encontraba devastada porque una de sus citas habituales la terminó tras enterarse de que se acostó con 300 personas en un solo año.

Rechaza por una de sus citas

El caso de Annie Knight, de solo 26 años de edad, no dudó en dar a conocer lo sorprendida y decepcionada que estaba de un hombre que la juzgó por su vida sexual.

"Uno de mis clientes habituales me ha ghosteado desde que vio todos estos artículos de noticias sobre mí. (...) Supongo que él no sabía que yo tenía una rotación y que él era uno de mis clientes, así que ¡vaya!", comentó la joven en su cuenta de Instagram.

"Supongo que vio los artículos y se asustó, y dijo: 'No quiero estar con esta chica', lo cual es una mi***", se lamentó la belleza abandonada. "Era un tipo bastante bueno. Pensaba mejores cosas de él, pero si va a juzgarme, entonces puede irse a la m**** literalmente, porque no me va a jo*** a mí", expresó.

Se sentía empoderada

Como se recuerda, hace unas semanas, durante el programa de radio "The Kyle and Jackie O Show", Annie realizó la confesión que causó revuelo tanto en las redes sociales como en la pareja de entrevistadores.

"¿Con cuántas personas te has acostado en un año?", pregunta Jackie, "probablemente 300 personas", contestó Annie, seguidamente de que después de hacerlo se ha sentido empoderada a pesar de tener 'haters' que saben de su vida sexual activa, los cuales la ven como una persona "repugnante".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la publicación pronto se volvería tendencia y generaría cientos de comentarios de personas que quedaron impresionadas por sus declaraciones y no dudaron en criticarla por salir con tantos chicos a la vez.

"Tendrás 40 años en poco tiempo y estarás sola y triste... y te preguntarás por qué las cosas han cambiado, y solo entonces te darás cuenta de que él, junto con tantos otros, eran demasiado buenos para lo que sea que creas que eres", "felicitaciones al hombre que se respeta a sí mismo", "no le dices a un chico que estás con varios", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, Annie Knight, una joven de tan solo 26 años, quedó decepcionada luego de que un hombre la juzgara por su vida sexual y terminara con ella por completo.