Joven se viste como payasito para despedirse de su madre antes de fallecer: "El último adiós"

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Despedirse de un ser querido es el momento más difícil que una persona puede pasar, como el caso compartido por la cuenta de @loboguerrero84, en la plataforma de TikTok, donde un joven vestido como payaso trató de brindar un momento de alegría a su madre, quien yacía en la cama de un hospital con poco tiempo de vida.

En el material audiovisual, de cinco minutos y 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven luce su mejor traje de payasito, sostiene en sus brazos un ramo de flores con globos, pero trata de tomar valor para ingresar a la habitación de un hospital. ¿Quién está ahí?

La última despedida

Una vez que ingresa a la habitación, ve a su madre postrada en una camilla, y se acerca lentamente, coloca sus regalos a un lado y sostiene fuertemente sus manos para dedicarle unas palabras antes de su dolorosa partida.

Su madre no logró vencer una enfermedad y solo le quedaba pocas horas de vida, por lo cual decidió despedirse de cada uno de sus seres más queridos, como su hijo, quien vestido de payaso, no pudo evitar llorar y quebrarse al momento de decirle que su mamá era la mejor del mundo y que no se preocupara por él.

"Mamita preciosa, ¿qué me le pasó? Le traje una sorpresa super grandota, le traje unas hermosas flores... ¿Cómo estás mi amor?, ¿cómo estás, vida mía? Llegó tu payasito favorito. Aquí estoy. Te voy a acompañar, mamita", se escucha decir al joven con una voz entrecortada.

Preocupada por su hijo

A lo cual, su madre, con lágrimas en los ojos y en sus últimos momentos de vida, comparte su angustia con su hijo y le comenta que le parece muy injusto tener que partir antes de tiempo, dejándolo solo en el mundo, por lo cual, el joven trata de calmarla diciendo que él estará bien y que se encontraba muy agradecido con ella por todo el esfuerzo que hizo para convertirlo en un hombre de bien.

"De alguna manera todos tenemos que partir de este mundo y en algún momento a mí me va a tocar también... Tú sabes que tú eres mi vida, ¿cierto? Sabes que yo hago lo que hago por ti", respondió el joven, quien terminó dándole un tierno abrazo.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos con la escena y en brindar mensajes de apoyo al joven. Asimismo, manifestaron que uno no debe esperar hasta el último momento para decir cuánto aman a sus padres.

"Un aplauso para ese gran ser humano", "quisiera ser tan fuerte como él, para que no sufran los que se van", "qué fortaleza tan admirable. A mí no me habría salido ni una sola palabra", "momentos donde un hombre llora", "no estaba lista para dejar a sus hijos", "admiro la entereza del payasito... mil abrazos para él", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven se armó de valor y se vistió como payaso para dar la última despedida a su madre en su lecho de muerte.