¡Juntos con el campeón! Hincha de Universitario de Deportes sorprende con su tatuaje "Matute es mi jato"

Un joven dejó en shock a todos tras decidir hacerse un tatuaje con una frase que ha ganado gran popularidad tras el triunfo de Universitario de Deportes en el torneo nacional de fútbol, al lograr derrotar por 2-0 a Alianza Lima en el estadio de Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Muchos hinchas deciden mostrar sus alegrías de distintas formas y realizar algo que los ayude a recordar el día en que el 'equipo de sus amores' logró obtener su ansiada estrella 27, tras 10 largos años.

Hincha se tatúa 'Matute es mi jato'

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hincha del club merengue muestra uno de sus brazos para que puedan realizarle un tatuaje que conmemore la victoria de la 'U' en su calidad de visitante, en casa de su eterno rival, Alianza Lima.

"Un mensaje para la federación. ¿Cómo vas a hacer que la 'U' juegue de local dos veces? Matute es mi jato, Matute es mi casa", indica el audio del video TikTok, que generó miles de interacciones y alrededor de 10 mil reproducciones.

Mientras ve el día de la premiación oficial, donde el equipo crema recibe su trofeo, el joven espera a que el tatuador termine su trabajo para realizar con sus manos, un gesto que deje claro a todos sus seguidores que siempre estará en las buenas y en las malas apoyando a la 'U'.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena por continuar festejando la victoria crema y "sacarlo en cara" a los hinchas blanquiazules, que quedaron desconsolados por la derrota.

Opiniones divididas

"Ese man debe patentar esa frase", "ese tatuaje está fino", "elegancia hermano", "el apagón, el apagón", "toda la vida le ganamos en su casa", expresaron algunos hinchas del club merengue.

Por otro lado, hinchas de Alianza Lima se mostraron incómodos por la escena y aprovecharon en defender al equipo de sus amores.

"O sea como no tienen estadio creen q matute se puede invadir... te apago la luz y anda a tu casa a celebrar", "la 'U' ni estadio tiene", "ya están cumpliendo su sueño reprimido, ponerse Matute en la piel y no el suyo, jajaja, terrible mi gallina", "qué gracioso como no tienen estadio quieren adueñarse de Matute ya estos hasta donde llegan", comentaron algunos usuarios.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hincha de la 'U' se tatuó "Matute es mi jato" y se viralizó en TikTok.