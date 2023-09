¡La intención es lo que vale! Joven sorprende a sus compañeras con 'flores amarillas' y las redes explotan

El 21 de septiembre es considerada una fecha especial debido a que muchas parejas o amistades se obsequian las famosas flores amarillas. En esta ocasión, un joven sorprendió a sus compañeras de oficina con el ya mencionado peculiar detalle.

Este jueves, muchos recuerdan el popular tema de la cantante argentina 'Floricienta' que dice: "Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas". Según palabras de la propia cantante, el hecho de entregar flores de este color radica en que estas "son las flores más lindas que llevan un mensaje y un significado de alegría, optimismo, luz y energía".

Tras ello, un video en TikTok se volvió viral debido a que un joven tuvo el gesto de dibujar flores en pequeñas hojas de color amarillo y así sorprender a sus compañeras de oficina.

En el material audiovisual de 18 segundos de duración se observa como un joven con una actitud bastante tímida entra a la oficina de su compañera con un par de pequeñas hojas de color amarillo. Esto, mientras de se escucha de fondo la famosa y pegajosa canción 'Flores amarillas'.

Es así que, el sujeto se acerca al escritorio de su compañera y la sorprende con el dibujo de una flor amarilla que, inmediatamente, causó la emoción de ella. En seguida, fue haca su otra colega y le entregó el mismo detalle.

El video titulado 'Cuando no hay presupuesto, pero sobra la creatividad' cuenta con más de 25 mil 'me gusta', alrededor de 400 comentarios y un total de 400 mil reproducciones en la plataforma china TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron al video viral, dejando un sinfín de comentarios divertidos, debido a la ocurrencia del joven.

"Somos muy detallistas", "La intención es lo que cuenta", "¿Hace envíos a domicilio?", "Le puso música al menos", "Buena, la intención es lo que vale", "Los detalles no tienen nada que ver con el dinero", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.