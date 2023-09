"La intención es lo que vale": Mujer es sorprendida con 'ramo' de patitas de pollo en lugar de flores amarillas

El último jueves 21 de septiembre las calles de Lima se llenaron de decenas de personas caminando con ramos de flores amarillas en mano a raíz de una tendencia de redes sociales. Así, una mujer se volvió viral al ser sorprendida con un 'arreglo' de patitas de pollo en lugar del tradicional presente.

Desde tempranas horas de la mañana, las florerías limeñas se vieron repletas de jóvenes y adultos buscando opciones de regalo para sus respectivas parejas, amigas o, incluso, hermanas y madres. Sin embargo, ante la escasez producida por el fenómeno generado por las plataformas digitales, hubo más de un creativo que decidió transformar la idea.

La colorida escena se vivió tanto en los exteriores como interiores de los establecimientos de la ciudad. Los colegios, universidades, centros comerciales y lugares de trabajo fueron testigos de múltiples momentos románticos y especiales por el obsequio de las flores.

Más de uno intentó cambiar la dinámica de regalo con nuevas opciones. Un ejemplo de ello se vivió en uno de los mercados limeños donde una persona decidió sorprender a una comerciante del centro de abastos con un particular detalle.

El video de este singular suceso ha alcanzado más de 15 mil vistas, cerca de 900 comentarios, más de 800 personas guardaron el video y alrededor de 3000 usuarios compartieron el video.

En el registro se puede ver como tres patitas de pollo fueron envueltas en un papel reciclado para crear un particular obsequio. Las imágenes muestran cómo la fémina se muestra totalmente sorprendida por el 'arreglo' y entre risas recibe el regalo.

Como era de esperarse, la particular escena causo gracia entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en dejar sus comentarios sobre lo que vieron.

"Le dio lo que muchos no podrán...puro colágeno", "quiero mis patitas amarillas", "Ay me has hecho morir de risa original", "Colageno y detalle o sea good", "Que buen colágeno", "Al menos es amarilla", "el mejor ramo de patitas que he visto", "Que bendición...muchas ni siquiera un caramelo de limón recibimos", "Amarillo es amarillo pues!", "flores con colágeno", "cuando eres detallista pero el presupuesto no colabora", "Ahora falta las papas amarillas", fueron algunos de los comentarios".