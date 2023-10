"¡La pato locura ya está aquí!": Personas en las calles del Centro de Lima lucen con peculiares adornos

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cada cierto tiempo la moda va generando nuevas y peculiares tendencias. Es así que desde el pasado fin de semana las calles del Centro de Lima se han visto inundadas por personas con una curiosa manualidad encima de sus cabezas: la 'pato locura' le llaman.

"Increíble"

El clip viral titulado: "¿Quién tiene su pato locura?" le pertenece a la cuenta @kellyrodriguezvillar y nos muestra el recorrido de una usuaria por diversas calles de la ciudad mostrando a muchísimas personas portar una 'curiosa ave'.

Según refieren algunos entendidos sobre el tema, esta moda se dio primero en Chile, luego en Ecuador y ahora en nuestro país, comenzándose a ver estos ejemplares en la ciudad de Trujillo.

Sin embargo, recientemente, en el pasado fin de semana las calles del centro de la ciudad se han visto colmadas por las ventas de estos singulares 'patitos' que eran y aún son comprados con mucha rapidez.

Según las imágenes compartidas por un usuario de la plataforma china, es incalculable la cantidad de estos accesorios ofrecidos a 2, 3 o 5 soles a lo largo del día en cajas de cartón.

Sin lugar a dudas, estos artículos no distinguen edad, puesto que es normal verlos puestos a niñas y personas de cualquier género y año, lo que llamó poderosamente la atención de muchos cibernautas preguntando a qué se debe.

Ante esta interrogante, algunos internautas se animaron a compartir sus puntos de vista del porqué de esta particularidad, las cuales, se verán más adelante.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse esta situación poco usual ha generado tendencia en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento el video cuenta con 9 005 me encantas, 628 comentarios y 763 guardados.

Las reacciones al corto no dejaron de lanzar sus hipótesis del motivo de la venta de estos accesorios: "Ese es el problema que cuando no sabemos nos burlamos por nada. Es por la película NOWHERE", "es felicidad, el amarillo siempre indica felicidad", "es por la nueva canción que ha sacado Ester Cruz 'patito volador'", "quizás marketing para comprar detergente".

Otros comentarios no dejaron expresaron libremente su experiencia con el producto: "Yo lo compré a 3 soles, pero tiene su sombrerito", "ya parece año nuevo, todo amarillo", "lo debimos comprar, pero no entendimos el porqué", "somos una sociedad consumista y después dicen que no alcanza", bien random Perú".

De esta manera, la presencia de muchas personas con aves sobre la cabeza dieron cuenta que la 'pato locura' ya llegó a Lima. Las calles del Centro de Lima desde el fin de semana empezaron a lucir llenas de personas con este particular accesorio.