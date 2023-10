¡La tendencia se volvió realidad! Eladio Carrión cantó en vivo el popular viral de TikTok 'Mi primera chamba'

Las tendencias de internet, muchas veces, pueden llegar a escalar hasta la realidad. Así se demostró una vez más con Eladio Carrión, que en su último concierto realizado en México, bromeó interpretando el viral de TikTok 'Mi primera chamba'.

El metraje se viene masificando por redes sociales, debido a que el artista se mostró contento y hasta soltó unas carcajadas al escuchar la reacción del público.

Sin embargo, y por más increíble que parezca, esta canción no tiene como autor a Eladio Carrión. De hecho, ni siquiera tiene un cantante humano, debido a que se trata de una composición de una inteligencia artificial.

El audio y la canción fue una adaptación de la canción 'Si la calle llama', que cuenta con la participación de Carrión en compañía de Bryant Myers y Myke Towers.

La letra fue adaptada por el usuario Ignacio Molina -en TikTok como @bluegrave-, y refinada mediante inteligencia artificial para que suene similar a la voz real de Eladio Carrión.

"Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w...on si no como vas a comer si la chamba llama yo lo voa co...er tu me conoces yo no soy el nuevo firme un contrato en un pedazo de papel", dicta la canción.