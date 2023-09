"La tímida del salón": Escolar sorprende al llevar mochila marca "pu*a", en vez de Puma

TikTok se ha convertido en una fuente inagotable de videos virales, ya que cada día los internautas comparten videos grabados por ellos mismos y varios presentan situaciones graciosas, cómo el de una escolar que al parecer llevó una mochila de imitación de la marca Puma, pero con un logo algo distinto.

El video fue publicado por el usuario Fak (fak.psd) y lleva como título "Te voy a encontrar vendedor ambulante", haciendo alusión a que la mochila fue comprada en un lugar de dudosa procedencia, lo que explicaría la alteración al logo de la marca alemana.

Asimismo, en el material audiovisual, que fue grabado por uno de sus compañeros, se ve que están en el salón de clases y mientras el profesor explica algo en la pizarra, una de las colegialas enfoca todo el aula y después pasa a mostrar la mochila que es de color rosado y sobre ella resalta el logo "pu*a".

Cabe resaltar que, el audio que acompaña al video es uno muy conocido en Tiktok, el cual fue extraído de la serie de Pablo Escobar, que hace referencia a la venganza. "Ese perro desgraci**o no le va a alcanzar esta vida ni la próxima para arrepentirse de lo que me acaba de hacer".

El video se volvió viral en TikTok debido a su gran impacto y actualmente ya supera los 83 mil likes, 1400 reproducciones y 800 mil reproducciones; además, varios cibernautas dejaron comentarios haciendo bromas sobre el clip.

"El vendedor era un viajero en el tiempo", "Cuando tenga dislexia no diré nada pero habrá señales", "La tímida del salón", "En su otra vida era su apellido", "En su otra vida era su apellido", "Sí espuma solo que no alcanzaron a terminar la letra", "La venganza perfecta no existe hasta que vi este video", se lee en los comentarios de TikTok.