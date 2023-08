"La vida da vueltas": Joven sorprende con su actual trabajo a pesar de ser arquitecta

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes hacen su mayor esfuerzo y sacrificio para lograr terminar su carrera profesional satisfactoriamente, tal como el caso de Cintia Yahaira, una joven que decidió compartir su historia en la plataforma asiática de TikTok, pero sorprendió al revelar su trabajo actual.

Renunció como arquitecta

En el material audiovisual, de 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Cintia Yahaira contó cómo fue la primera en estudiar y tener una carrera universitaria en su familia, generando el orgullo de sus padres.

La joven señaló que al egresar logró trabajar en una prestigiosa empresa poniendo a prueba todo su conocimiento aprendido en su carrera como arquitecta, pero pronto se dio cuenta que no se encontraba feliz ni satisfecha, por lo que tomó una radical decisión.

Al renunciar a su trabajo, la joven pasó a barrer y vender comida en un mercado, ya que decidió emprender en el rubro de alimentos para así ser una empresaria exitosa en el Perú.

"2019: La primera en la familia en estudiar y tener una carrera universitaria. Todo acabó. No queda más. (...) Barriendo una oficina y vendiendo comida", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado alrededor de 1,1 millones de reproducciones y miles de interacciones en TikTok.

"La vida tenía otros planes para mí", agregó la joven peruana sorprendiendo a todos sus seguidores tras lograr encontrar su verdadera vocación.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por no darse por vencida y encontrar lo que verdaderamente le apasionaba, sin importarle el qué dirán.

Video con 1,1 millones de vistas

"Tenga paciencia, ya tendrá su oportunidad", "siempre es bueno estudiar, no se desanimen", "la cosa es no desanimarse, todo trabajo es digno", "solo es cuestión de estar listos para ese momento y despegar", "estoy igual, también terminé vendiendo comida, pero gano el triple de lo que era mi sueldo de ingeniero", "me identifiqué", "no se sabe el futuro", "trabajo es trabajo, linda", "haz que solo sea un tiempo y no abandones tus estudios", "la carrera te ha dado una disciplina y un enfoque de procesos. Eso va a ayudarte a crecer en cualquier negocio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip fue compartido en otras plataformas como Twitter y Facebook, tras conocer la historia de Cintia Yahaira, una joven arquitecta que decidió dejar su carrera y emprender su propio negocio.