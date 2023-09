"La vida me dio el regalo de tenerte": Niño conmueve al pedirle a su padrastro que le dé su apellido

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor entre padre e hijo no tiene límites y así nos lo demuestra un video compartido en TikTok, donde se ve cómo un niño hace llorar a su padrastro al pedir que oficialmente lo adopte y así podrá llevar su apellido, tras demostrarle siempre cuánto lo quiere a él y a su mamá.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que @marcosvegas17, compartió con todos sus seguidores cómo un hombre se ve conmovido por las palabras de su hijastro, a quien siempre cuidó desde pequeño y trató de brindarle su cariño y todo lo que fuera necesario para verlo feliz.

Le pide que le dé su apellido

El niño le entrega una carta, mientras que su madre graba el momento para ver su reacción. Cuando el hombre comienza a leer el papel, no puede contener la emoción y las lágrimas comienzan a salir por saber que el niño, que siempre cuidó y estableció un fuerte vínculo, le pedía que sea su padre legalmente, aunque para él siempre lo haya sido.

"Para mi padrastro, tú no me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte. Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi mamá. Me gustaría honrar y compartir tu apellido", fueron las palabras que enterneció el corazón del señor y que conmovió a más de un seguidor en la plataforma china, logrando obtener alrededor de 6 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas y en aplaudir al niño por mostrarse agradecido por todo el amor que recibió de su padrastro.

¿Un buen padre?

"Es un ejemplo de hombre", "padre es quien cría y cuida de sus hijos y este hombre es un ejemplo de ello", "respeto a quien respeto merece", "se nota lo buena persona que es", "sé que mis hijas se lo pedirán al amor de mi vida no sabía que eso se podía hacer", "la adopción de padres es la mejor y soy hija adoptiva, yo amo los que me tocaron, pero ojalá pudiéramos elegir y no solo tener suerte", "quiero un hombre así en mi vida, mi nena lo necesita", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo el padrastro reaccionó ante el pedido de su 'hijo' de adoptarlo legalmente y darle su apellido por todo el amor que le demostró durante años.