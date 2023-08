"La vida es una sola": Abuelita conmovió a todos con sus mejores pasos de baile de huaylas

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender tras ver un video compartido por la cuenta de Richard Torres, donde se ve a una mujer de avanzada edad sacando a relucir sus mejores pasos de huaylas.

Abuelita baila huaylas

En el material audiovisual, de un minuto y 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una abuelita luce su mejor traje con una colorida pollera, una lliclla y un sombrero negro, y apoyada con un bastón trata de moverse al ritmo de la música de una fiesta en Huancayo.

Sin tener una pareja al lado, en un inicio del video, un joven no duda en acercarse a ella y demostrarle con orgullo que sabe los típicos zapateos de esta danza peruana. Por lo cual, la mujer de la tercera edad no desea quedarse atrás y da algunas vueltas y demuestra que la edad nunca será un límite para disfrutar del baile que más le gusta.

"No hay límite de edad"

"Me siento honrado de poder bailar con ella. Te quiero mucho mamita huaylasera, gracias por bailar conmigo", expresó el joven al ver cómo la señora mostraba una gran elegancia con sus movimientos.

"Me hizo recordar que debemos vivir el presente, trabajamos un montón de forma incansable, pero no disfrutamos, cuando finalmente lo único que nos llevamos de esta vida son experiencias y recuerdos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 320 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por no dudar en acercarse a la señora al verla sola y con ganas de demostrar su pasión por el baile.

"Lo mejor que he visto", "Hermosa mamita. Me recuerda a mi abuelita", "la ternurita en su máxima expresión", "qué linda y cómo mueve su pollerita", "like por el respeto y el amor a los adultos mayores", "tierna y hermosa mamita", "lo bueno que no necesita bailar con nadie, bailaba sola", "lindo el joven que le alegro el día a la mamita Dios le bendiga a los dos", "tuve la dicha de bailar con mi madre muchas veces", "alegre y elegante", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver cómo una abuelita se robó los corazones y las miradas de los invitados de una fiesta al sacar a relucir sus mejores pasos al ritmo del huaylas.