¡Le dio mucho miedo! Perrito se viraliza por su cara de pánico durante examen de sangre

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un perrito se robó las miradas de todos por su reacción de pánico al momento de sacarse una muestra de sangre.

Muchas mascotas nos alegran el día a día con sus travesuras e incluso, algunas personas los tratan como si se tratara de un integrante más de sus familias, por lo cual no dudan en cuidarlos, darles cariño, llevarlos a recibir atención médica hasta una escuela para mejorar su comportamiento.

En el material audiovisual, de solo 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito es sostenido por varias personas mientras una joven le está colocando una manguera de látex para sacarle sangre. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su mirada, ya que abrió muchos los ojos como si tuviera pánico a las agujas.

El momento se vuelve más hilarante debido a que el can en cuestión mira fijamente a la cámara y con su mirada parece estar pidiendo un poco de ayuda a quien está grabando.

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia rápidamente y generó miles de interacciones de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros se preocuparon de que quizás en can sea alérgico. Además, algunos internautas aprovecharon en contar las más divertidas anécdotas que viven al lado de sus mascotas.

"La mirada de las mil agujas", "el perro: 'si no miro no duele'", "sus ojos", "su carita tan inocente, qué lindo cachorro", "yo cuando me vacunan", "adoptado, pero a qué costo", "eso debió doler", "cara de caricatura", "en ese momento Firu se dio cuenta que el amor también tiene dolor", "Perro: no me duele...no me duele...no me duele", "ay! no lo siento si me reí, su carita es un poema del susto", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.