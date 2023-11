¡Le encanta! Gato causa sensación en TikTok al comer betarraga: "El michi vegano sí existe"

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Normalmente se conoce que el gato es carnívoro por naturaleza; sin embargo, actualmente las croquetas de diversos sabores han pasado a formar parte de su dieta, así como alimentos húmedos. No obstante, un gato causó sensación en TikTok al vérsele comer betarraga de una manera muy placentera.

"El vegano sí existe"

El clip viral le pertenece a la cuenta @wow__pets y nos muestra la tierna reacción de un pequeño felino al ver una beterraga en su plato de comida.

La betarraga o Beta vulgaris pertenece a la subfamilia betoideae de la familia Amaranthaceae. Este singular tubérculo de color morado intenso genera cierto grado de agrado y euforia en los michis de la casa.

Según las imágenes de un video viralizado en la plataforma china, un dueño coloca una unidad de este sobre el plato del gatito. Es en ese momento, que el pequeño felino al ver posarse este tubérculo sobre su plato en forma de la cara de su especie, corre lo más rápido que pueda, moviendo su cola de un lado hacia otro y saltando hacia la mesa, donde le da un buen mordisco a la betarraga.

Como si fuera un niño, se engríe en el acto y empieza a ronronear mientras va degustando lo que tiene en la boca. Repite el mismo procedimiento hasta terminar por completo el vegetal que tuvo en su comedero.

Cabe mencionar, que este producto de la naturaleza no es dañino para el organismo del gato de la casa, por el contrario, le ofrece una importante fuente de fibra conocida como prebióticos, además que los azúcares no dañan el organismo del michi.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 20 segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 1.8 millones de me encantas, 18.7 mil comentarios y 147.7 mil guardados.

Esta inusual reacción en un gato ha sido muy debatido por los cibernautas quienes dejaron sus mejores impresiones: "El gato vegano NO EXISTE... el gato vegano: ...", "es un betable o betarraga", "ojalá mi gato comiera verduras, él solo quiere pollito", "mi gato solo come croquetas y a veces aceituna; la cáscara de la papaya nada más; al pollo y carne no le hace caso", "la mía come lechuga y vegetales", "mi gato come aceitunas y de ahí se revuelca con las pepitas".

De esta manera, un gato se hizo viral en TikTok al comer alegremente y con unas ganas una betarraga que se encontraba en su peculiar plato de comida.