¿Le ganó la emoción? Alcalde brasileño sufre aparatosa caída tras lanzarse al público

07/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Brasil, el alcalde del municipio de Senador Pompeu, Antônio Maurício Pinheiro, causó revuelo en las redes sociales por su aparatosa caída del escenario en su intento de lanzarle a los brazos de los simpatizantes de su partido político.

En el video compartido por la cuenta de @sepa_mass, en Twitter, se ve el preciso momento en que esta autoridad brasileña está muy emocionado por asistir al evento que conmemoraba los 127 años de emancipación de su municipio y saber que varios de sus ciudadanos se encontraban junto a él celebrando.

Se lanzó a los brazos del público

Paso a paso se acerca a la parte delantera del escenario y al ver una gran multitud debajo coreando y gritando de algarabía, no dudó en abrir los brazos y lanzarse hacia ellos de forma inesperada y sin medir las consecuencias: ¡nadie lo atrapó!

Algunos asistentes al evento quedaron perplejos y anonadados por el incidente, pero quedaron aliviados al ver que Antônio Maurício Pinheiro logró ponerse de pie rápidamente y volvió a subir al escenario. Sin embargo, el video se hizo viral, logrando alcanzar miles de interacciones no solo en Twitter sino también en la plataforma china de TikTok.

El ayuntamiento de su localidad se pronunció sobre el curioso hecho, señalando: "Senador Pompeu siga prosperando y sea un faro de esperanza e inspiración para todos los que lo llaman hogar", en un intento de tranquilizar a los internautas que lograron ver el clip viral y tomaron con buen humor la escena.

Se pronunció por el incidente

Por su parte, Pinheiro emitió una disculpa por el incidente y aseguró que se encontraba bien, atribuyendo el accidente a un "momento de emoción".

"Me emocioné mucho por escuchar mi nombre... miles de personas gritando mi nombre: 'Maurício, Maurício, Maurício, nos emocionamos", señaló el alcalde brasileño a un medio de su municipio.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación. Asimismo, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en bromear con la situación.

"¡Yo cayendo en tus mentiras!", "a la gente no le gustan los políticos", "se nota que lo aman", "estos alcaldes tienen el poder y el dinero del pueblo, pero no jajaja", "eso es confiar ciegamente", "pobrecito me estoy riendo, pero con respeto", "el cariño de la población por el alcalde lo vemos desde lejos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por el bochornoso accidente que tuvo un alcalde brasileño al momento de lanzarse a los brazos de los asistentes de un evento en su municipio.