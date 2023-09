"Le ganó a mi sobrino": Cerdito se vuelve viral al ser captado utilizando su propio inodoro

Las ocurrencias de los animales nunca dejan de sorprender. Los impredecibles seres tienden a causar simpatía entre el público por sus ocurrencias y esta vez no fue la excepción. Un cerdito se volvió viral luego de ser captado utilizando su propio inodoro en el baño de sus dueños.

El clip compartido en Tiktok rápidamente generó risas entre los usuarios de la plataforma china al mostrar la sorprendente habilidad del chanchito para utilizar el retrete portátil.

Un cibernauta decidió compartir la divertida escena en la que se ve al cerdito caminar hasta el baño de la casa de quien sería su dueño. Para sorpresa de todos, el animalito parece haber aprendido muy bien cómo desenvolverse por sí solo.

En el registro audiovisual se captó los precisos instantes en los que el pequeño chanchito utiliza su patita para cerrar la puerta del baño. Sin embargo, la tierna mascotita no deseaba únicamente ingresar a esta parte de la casa, sino que también buscaba emplear un pequeño inodoro portátil.

Pese a que le cerró la puerta en la cara, su dueño empuja la entrada del baño y puede ver cómo el chanchito ha decidido sentarse encima del inodoro personalizado.

Como era esperarse, la reacción de los usuarios no pudo faltar. Entre bromas, algunos de ellos señalaron que el animalito había aprendido a utilizar el retrete más rápido que sus propios hijos y sobrinos.

Algunos se vieron deslumbrados por la ternura que emanaba el tierno cerdito y compartieron sus comentarios en la plataforma china. El video ha alcanzado más de 500 mil likes, casi 3800 comentarios y cerca de 38 mil usuarios han guardado el video.

"No lo puedo creer, le ganó a mi sobrino", "Ni mi hijo hace eso", "Más inteligente que muchos que conozco", "Mi hermano", "Qué gracioso", "No hay privacidad", "Es demasiado graciosa", "Qué ternura", "Morí de ternura", "Qué lindura", "Tan linda", "Frío. Viví para ver eso también", "¡¡¡Esto no es cierto, esto no es cierto!!!", "Ojalá pudiera enseñar a mis perros a hacer esto", fueron algunos de los comentarios.