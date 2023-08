"Le ponen ritmo y sabor": Italiano sorprendido con la música del camión de basura

16/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes donde los extranjeros que llegan al Perú son los protagonistas, ya que reflejan todo lo aprendido en el país, así como sus tradiciones, costumbres y algunas peculiaridades. Es así como el video compartido por la cuenta de @yulydaniele, en la famosa plataforma de TikTok, un joven italiano quedó en shock al escuchar la canción que tocaba un camión de basura.

Sorprendido con camión de basura

En el material audiovisual, de 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven italiano decidió visitar el Perú para pasar más tiempo con la familia de su novia peruana, pero un hecho en particular le llamó más la atención tras asomarse por la ventana de la vivienda, en el distrito de Chorrillos.

El joven extranjero quedó asombrado al escuchar la música que salía del camión de basura que pasaba por la calle de su distrito y que incluso lo motivó a dar algunos pasos en la sala de su casa.

Shock cultural

"Aquí se canta con el camión de la basura", expresó el italiano, que quedó en shock y señaló que ese era uno de los tantos choques culturales que tuvo desde que pisó tierras peruanas.

"Italiano se quedó sorprendido por la canción del camión de basura", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 76.800 reproducciones y 3.265 'me gusta' en la plataforma china.

En otros de sus videos, el joven comparte distintas actividades y vivencias al lado de su novia, y señala que ha aprendido a respetar cada una de las tradiciones del país, así como aprender las jergas más populares.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que "esas cosas solo suceden en Perú", por lo cual es más divertido vivir en el país.

"Qué emoción se siente escuchar ese sonido", "me pasó igual cuando recién llegué a Ate", "solo en Perú puedes escuchar esto", "es pegajosa", "en Villa María del Triunfo también llegan con esa canción pegajosa", "cuando escuché la canción no podía sacarla de mi cabeza", "jajaaja recuerdo cuando mi hija le decía a su hermano 'ahí te vienen a buscar'", "jajaja uno no sabe si ir bailando", "eso solo pasa en mi Perú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver la insólita reacción del joven italiano al escuchar la canción que colocó un camión de basura en un distrito de Perú.