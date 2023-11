"Le reseteó el Windows": Intentó hacerle una broma a su madre por Halloween, pero recibió una paliza

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido por un tiktoker español, que ideó un plan para asustar a su madre por Halloween, pero las cosas no salieron como esperaba, ya que terminó enfurecida y le dio una gran paliza.

Durante la festividad de Halloween, varias personas buscan su disfraz ideal para salir a buscar dulces e incluso tratar de jugar las mejores bromas a sus amigos y familiares, en un intento de sacarles una sonrisa.

¿Broma por Halloween?

En el material audiovisual, de solo 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Héctor Riumbau, comienza a lanzar algunas calabazas cuando ve pasar a su madre en la sala.

Su mamá se asusta en un inicio, pero luego procede a reclamarle porque podría haberle caído en su cabeza y lastimarla. Sin embargo, Héctor baja las escaleras con su disfraz y lejos de pedir disculpas, le dice: "¿truco o trato?", sacando un cuchillo de su bolsillo (de juguete).

Mamá furiosa por broma

Lejos de tomarlo como una broma, la señora no dudó en mirarlo fijamente y molesta por la acción de su hijo, procede a darle una gran cachetada que lo termina tirando al piso y aprovecha en gritarle: "¡Ya puedes limpiar!".

"Se acerca Halloween", se lee en la breve descripción del clip, que logró alrededor de 2 millones de reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok, así como miles de interacciones y 225 mil 'me gusta'.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y recalcarle al joven español "que con mamá no se juega".

"Esas cachetadas son las que te devuelven a la vida", "con esa cachetada le reseteo el Windows ja, ja, ja", "esta mamá tiene una paciencia", "me estoy viendo yo de mayor con mi hijo. Adoro a esta mujer", "yo le hago eso a mi madre y no me deja entrar a mi casa", "tu madre no teme a nadie", "premio Nobel a la paciencia", "¿truco o trato?", "ja, ja, ja esa fue una gran bofetada", "para que aprenda a respetar a mamá, ja, ja, ja", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven español trató de hacerle una broma a su mamá por Halloween, pero terminó molestándola y provocando que le dé una gran cachetada.