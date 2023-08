"Les da un infarto": Restaurante ecuatoriano sorprende con su peculiar forma de preparar ceviche

12/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La gastronomía peruana ha cautivado los paladares de muchos extranjeros, quienes no dudan en llegar al Perú para probar los más diversos manjares y potajes que tenemos. Entre esos platillos se encuentra el ceviche, que deja asombrado a más de un turista, tal como el caso de @qpaoficial, un joven tiktoker argentino que no duda en hacer respetar las costumbres culinarias del país.

¿Ceviche ecuatoriano?

Es así como el material audiovisual, de 44 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Hugo Sosa, se encuentra recorriendo las calles de Ecuador y queda muy sorprendido al encontrar el cartel de un restaurante promocionando un plato que él había probado antes en Perú, pero con distinta preparación.

El joven tiktoker explica que la promo "Combo Resaka" era un ceviche pero con peculiares ingredientes: palta, kétchup, pop corn y mantequilla de maní, algo totalmente distinto a lo que se prepara en el Perú, ya que en el país el ceviche es a base de pescado, limón, cebolla, ají y acompañado con camote y canchita.

"Para mis amigos peruanos. Siéntense y que no les dé un infarto. Miren ceviche con palta, kétchup y pop corn. ¡No!, les da un infarto. No queremos esto. Mantequilla de maní también. ¡No!, sacrilegio, qué hacen", se escucha decir impactado al joven argentino por descubrir la forma en que el platillo era preparado fuera de Perú.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse sorprendidas y otros tomar con buen humor la escena.

Viral en TikTok

"¿Palomitas?, me muero, deshonor", "escuchando esto hasta mi papá casi sale de su tumba", "el ceviche malvado", "¿cómo es posible este suceso?", "qué tal combinación", "bueno tiene razón esa mujer es otro tipo de ceviche no me espero otro más delicioso que el de Perú, pero probaría de Ecuador solo por curiosidad", "es un ceviche de otro planeta", "les faltó sus frejoles", "no pasa nada con ese ceviche", "faltó tomate", "alguien llame un paramédico", "Gustos son gustos. Respeto la gastronomía de Ecuador", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al conocer la forma en que un restaurante ecuatoriano presentaba un ceviche con ingredientes como palta, kétchup, pop corn y mantequilla de maní. Luego, el joven argentino se acercó a una encargada del establecimiento y ella le indicó que su platillo era una variación y respetaban el "ceviche peruano".