"Listo con la barra brava": Monjitas piden milagro para el triunfo de mañana de Perú ante Paraguay

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se pueden encontrar videos de todo tipo cuyo objetivo, muchas veces, es sacar una sonrisa. Ese es el caso de un viral donde el ingenio peruano se apoderó de la previa del partido de Perú vs. Paraguay desatando furor entre los internautas. Unas monjitas piden un milagro para que nuestra selección gane.

"Señor, haznos el milagro"

El clip viral titulado: "Perú vs. Paraguay, listo con la barra brava" le pertenece a la cuenta de un curioso hincha peruano @robertfranclinber, quien de manera divertida nos presenta a un grupo de religiosas en medio de sus plegarias matutinas realizando un singular pedido. Su actitud sarcástica ha generado sensación en redes.

¡Ya no falta nada! Todo va quedando listo para mañana y la creatividad no se detiene. Un titktoker no tuvo mejor idea que desarrollar contenido referente al gran momento que vivirá nuestro país al enfrentarse con Paraguay.

Esta vez, unas peculiares monjitas hicieron de las suyas en medio de sus rezos al 'Señor de los Milagros'. A viva voz se les escucha entonar las sagradas notas del himno a esta imagen católica muy venerada en nuestro Perú.

"Señor de los Milagros, a ti venimos... Poropopó, poropopó...", oraban las hermanas encendiendo el ambiente.

Las protagonistas de este viral sacan sus chicharras, sus banderas, su tambor gigante y mucha 'pica pica'; y empiezan a gritar enérgicamente sus mejores barras.

Hasta que se ven interrumpidas por la hermana superiora del convento. "¡¡Hijas!!", dijo.

Ante esto, las religiosas quedan asombradas y asustadas por el 'regaño' de la más veterana de la Iglesia. Sin embargo, no sería nada grave porque las instó a seguir con la algarabía.

"Vamos con fe. Nos vemos en el Perú vs. Paraguay", es el mensaje en la parte final del corto viralizado.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video no tardó mucho en difundirse y realzar el ingenio del usuario en la plataforma china.

Algunos mensajes alentaban a la selección peruana: "Vamos Perú", "sí se puede, solo hay que tener fe", "la fe es lo más lindo de la vida", "Contigo Perú", "Con todo".

Otros comentarios no dejaron pasar lo anecdótico de las monjitas: "La mejor barra brava", "el santo convento", "un milagrito no estaría mal", "Señor, haznos el milagro", "no pido más, solo que Perú gane", "Dios es peruano".

De esta manera, un joven tiktoker viralizó a unas monjitas pidiendo un milagro a Dios en medio de sus oraciones y la algarabía por el encuentro de mañana entre Perú vs. Paraguay.