"Llevaré a mi suegra": Joven registra la reacción de su madre en una montaña rusa por primera vez

A muchas personas les gusta disfrutar de los juegos mecánicos extremos, en especial en compañía de la familia. En esta ocasión, un joven convenció a su madre de subirse a una montaña rusa y grabó su divertida reacción.

El sueño de toda familia es viajar alrededor del mundo para conocer la gastronomía, paisajes y actividades divertidas de cada país. Esta es una oportunidad que muy pocas personas tienen la suerte de vivir.

En el material audiovisual, de un minuto con 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven sube a una montaña rusa junto a su madre, quien se muestra muy nerviosa e indica que es la primera vez que realiza esta actividad.

Inicialmente, la señora madre de familia se mostró algo nerviosa y tomó a su hijo de los brazos en señal de que quería estar protegida. No obstante, cuando empezó el juego el rostro de la progenitora iba cambiando y llegó un momento en que, por los nervios, empezó a gritar muchas groserías.

Al finalizar el juego, dos jóvenes que estaban delante de la pareja, formada por madre e hijo, empezaron a reirse de la manera más empática posible, alegando a que la señora le hacía recordar a su madre.

Asimismo, como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena.

"Se acordó hasta de su madre jajaja", "Exijo parte 2, dónde los amigos españoles la siguen a todo lado", "donde vais ahora que quiero ir", "Para qué enemigos si tienes ese hijo", "buena idea .. voy a llevar a mi suegra", "yo hago eso y no me dan los terrenos", "grita mamá y ella es la mamá", "yo también llamo a mi mamá cuando me subo a las montañas rusas", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.