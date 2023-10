¿Llueve dinero del cielo? Influencer lanzó un millón de dólares desde un helicóptero

El influencer Kamil Bartoshek sorprendió a sus fanáticos en República Checa con una extravagante recompensa viral, que dejó a más de uno sorprendido: ¡lanzó un millón de dólares desde un helicóptero!

A través de sus redes sociales, la mediática figura decidió sortear un millón de dólares entre toda la gente que le seguía en sus plataformas. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Bartoshek decidió compartir el dinero con más de una sola persona.

Es por ello, que para llegar a la mayor cantidad de sus seguidores, decidió enviar varios correos electrónicos hablando de una "sorpresa especial", lo que provocó la llegada de varios a una ubicación secreta.

De acuerdo con las imágenes compartidas en la plataforma de X (antes Twitter), el dinero estaba en un contenedor con una cerradura modificada y dentro de un helicóptero, mientras que en la tierra varias personas estaban listas para correr detrás de todos los billetes que veían caer del cielo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros se mostraron indignados por ver cómo algunos tienen dinero y hacen este tipo de acto en vez de darlo a gente que en verdad lo necesita.

"Dónde estaba yo que me lo perdí", "el que tiene plata hace lo que quiere", "eso sí es un influencer de verdad", "tenemos influencers misios que en lugar de regalar, gorrean", "no me llegó el correo", "como no estuve ahí", "la miseria de la gente no tiene límites", "estoy muy sorprendido", "lluvia de dólares", "no llegó ni un dólar a mis manos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.