¿Lo convenció? Novio lleva comida a suegro para que deje viajar a su hija con él

Las redes sociales causaron revuelo una vez más tras ver el video compartido por la cuenta de la plataforma asiática de TikTok, @botivoid, donde un joven decidió llevar comida a sus suegros para que puedan autorizar un viaje junto al amor de su vida.

Llevó comida para un permiso

En el material audiovisual, de dos minutos y 53 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven se encontraba sumamente nerviosa por ver qué le dirían en casa tras la insólita acción de su enamorado.

En la escena se ve cómo la usuaria Boti revela que el novio de su hermana llegó a su casa con pizzas y hamburguesas para "comprar a su mamá y papá" y así obtener permiso para que dejaran que su hija viaje a su lado a solas en Perú.

"El novio de mi hermana vino a pedirle permiso a mis padres para viajar con ella, incluso trajo pizza y hamburguesas para comprarnos por la panza", se lee en la descripción del clip, que causó gran revuelo entre sus seguidores.

Lo logró

La joven destacó que el novio de su hermana no dudaba en sacar a relucir sus habilidades para "florear" a sus padres y poder ganarse así su total confianza. Asimismo, enfocó a su madre, quien al parecer aún se mostraba en duda, ya que su esposo sí se mostraba de acuerdo con el viaje.

Ya convencido de las palabras del chico, el señor decidió decirle que no tenía inconveniente en que viaje con su hija, pero siempre que aprenda a respetarla y cuidarla.

"Te pido respeto y responsabilidad, ellas ya son mayores, saben lo que tienen que hacer, no les voy a poner un candado. (...) Yo he sido un perro y no quiero eso para mis hijas. Solo quiero cuidarla. Nosotros acá te acogemos, pero solo te pido respeto", dice el papá, mientras la joven asegura que la hará llorar con sus palabras.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena.

"Un papá como ese, no se encuentran hoy", "así deberían ser todos los novios y todos los papás", "ojalá no lo defrauden y les salgan con cosas en ese viaje", "la pizza nunca falta, es clave gente anoten", "se ve que el don es educado y no habla de más", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo tras ver cómo un joven decidió llevar pizza y hamburguesas para conquistar a su suegro y le diera permiso de poder viajar con su hija.