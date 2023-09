¡Lo disfrutaron! Ceviche peruano enamora el paladar de españoles: "Este es un bocado de placer"

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La gastronomía nos define como peruanos en todo el mundo. El tradicional ceviche, plato bandera de nuestro país, sigue dando qué hablar ante los turistas que se quedan estupefactos al probar su sabor. Ese es el caso de unos españoles que se quedaron enamorados al probar esta delicia nacional.

"10/10"

El clip viral titulado: "Españoles probando ceviche sn challenge, explosión" le pertenece a la cuenta @johnny_cano.peru y nos muestra el parecer de dos ciudadanos extranjeros al degustar un plato de ceviche peruano.

El ceviche peruano sigue siendo tendencia en el gusto de miles de personas no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y esa combinación de pescado fresco, ají, limón, sal y sus acompañantes como leche de tigre, camote, choclo, maíz tostado, entre otros, no hace más que realzar el gusto por este platillo.

Es así como, esta comida se ha vuelto casi de presentación ante las personas que vienen por primera vez al país en plan de turismo o a reencontrarse con la familia. En ese sentido, aprovechar del gustoso ceviche para amenizar una ocasión especial siempre es una buena opción.

Unos viajeros españoles quedaron en shock al probar este sabor peruano.

"Explosión", dijo una mujer turista.

"La esencia que tiene la comida peruana que se diferencia de otras gastronomías es su variedad de sabores", agregó su compañero.

Asimismo, la primera persona que intervino dijo que comer ceviche peruano es "un bocado de placer", porque ha comido todo lo que se le ha brindado y, luego, cogiendo un pedazo de plátano frito lo adicionó a su cuchara para poder degustarlo.

Cabe mencionar, que el varón prefiere comer el plato nacional con rocoto para sentir una sabor mucho más picante y una experiencia más enriquecedora.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video se hizo tendencia rápidamente en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 1 714 me encantas, 30 comentarios y 38 guardados.

Las reacciones al video no dejaron de elogiar el inconfundible y único sabor del ceviche peruano: "lo mejor del mundo", "cierto, hay una gran variedad de comida en mi querido Perú. Enumerarlas sería un gran problema", "¡qué rico se come!", "acá se come rico", "pero nadie supera la leche de tigre".

De esta manera, se viralizó en TikTok la reacción de dos españoles al probar un plato de ceviche peruano, según contó uno de ellos, comer este plato es "un bocado de placer".