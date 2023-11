¿Lo estás haciendo bien? Sepa cómo se guarda correctamente la milanesa en la congeladora

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Al comprar carne en el mercado, muchas veces, se opta por guardar las piezas cortadas de esta en un recipiente una encima de la otra: sin embargo, al momento de querer sacarlas del estado frío en el que se encuentran para usarlas, se vuelve un problema mayor. Por ello, un especialista en este tema se animó a dar una recomendación para evitar esta situación en el caso de la milanesa que ha sido guardada en una congeladora.

"Consejo"

El clip viral titulado: "Otro tip de cómo guardar tus carnes" le pertenece a la cuenta @meathousesps y presenta la sugerencia de un tiktoker de cómo realmente preparar la milanesa u otro tipo de corte de carne dentro de la congeladora.

En Honduras, un especialista en el tratado de piezas cárnicas, de una conocida tienda de este rubro, dispuso revelar la verdadera forma de 'guardar adecuadamente' las milanesas.

Cabe precisar, que estas son generalmente las más adquiridas por las personas por ser de las más gustosas y rápidas de preparar. Sin embargo, el abuso de su consumo puede influir seriamente en la salud, por el nivel alto de proteínas, adicionada a la inclusión de sal y aceite en su cocción.

No obstante, si se tienen piezas de este producto recién compradas en casa, el experto recomendó que con la misma bolsa (una grande) se corta la base (de manera horizontal) para que quede abierta en ambas partes, luego se procede a cortar cualquiera de los lados, para abrir de par en par el envase plástico.

Una vez logrado esto, se coloca el primer corte de milanesa en la parte baja de la bolsa y se procede a doblar, seguidamente se pone la otra pieza y se sigue el mismo procedimiento hasta terminar con todas las carnes que se tengan por guardar.

Lo útil de esta manera de empaque es que te permitirá un retiro de manera que cada corte se encuentre íntegro y no se desmorone al contacto con el agua.

Los cibernautas no dejaron de apuntar lo positivo que es guardar de mejor forma la carne en su congeladora.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 1 minuto con 23 segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 390.8 mil me encantas, 5 738 comentarios y 72 mil guardados.

Las reacciones ante esta forma de guardado abrieron debate en TikTok: "Cuando un profesional te enseña como optimizar el almacenamiento de la carne", "por qué no lo dan así desde la carnicería mejora pa' que uno no la ande regando", "sí muy interesante, pero si lo guardas así pienso que se contamina el congelador, mejor sería poner en una segunda bolsa y cerrarla bien para no contaminar", "hace más de 20 años que guardo las carnes igualmente. Me ahorra tiempo al cocinar", "qué buena idea, gracias".

De esta manera, un especialista en carnes dio a conocer cómo realmente se deben de guardar las milanesas en la congeladora y evitar que se te estropeen.