¿Lo hallará? Joven cierra Tinder para encontrar pareja entre los hijos de las amigas de su mamá

05/09/2023 / Exitosa Noticias

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y curiosos donde los jóvenes son los protagonistas en su intento de demostrar todo lo que están dispuestos a hacer para encontrar la felicidad y en especial, "al amor de sus vidas". Es así como un video compartido en TikTok, sorprendió a todos al ver que una chica buscaba pareja entre los hijos de las amigas de su mamá.

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven acude a una fiesta junto a su madre con un solo objetivo: ¡conocer a los hijos de las amigas de su progenitora!

Trata de hallar el amor

Según el detalle que brindó la joven en su cuenta de @lkari21_, no dudó en desinstalar la famosa aplicación de citas como Tinder al ver que no tenía resultados y pasó a la forma clásica de conocer al chico ideal y de sus sueños, por lo cual ahora no dudará en acompañar a su mamá a cada evento que tenga con tal de que sus amigas le presenten a sus hijos y ver quién le conviene.

"Cerré Tinder, ahora voy con mi mamá a sus reuniones para que sus amigas me presenten a sus hijos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener miles de interacciones y alrededor de 10 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y, algunas usuarias indicaron que la tomarían de ejemplo y aplicarían su nueva estrategia para encontrar "a su príncipe azul".

Viral en TikTok

Asimismo, otros expresaron que la escena se trataría de una simple broma para generar más 'me gusta' en su cuenta.

"Me diste una gran idea, a partir de ahora acompañaré más a mi mamá a las fiestas", "no veo fallas en su lógica", "cambiando de estrategia", "Ja, ja, ja ahora menos esperanzas guardo, mi mamá no tiene ni amigas. Soltera por la eternidad", "en realidad no es mala idea chica porque no saben lo importante de conocer a la familia", "buena jugada, preséntanos a los hijos mana", "Ja, ja, ja, típica de las mamás", "creo que heredé el gen de la soledad", "justo estoy implementando esa técnica", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo una joven no dudó en señalar que cambiaría de estrategia para encontrar pareja y dejaría de usar Tinder y en su reemplazo acudiría a cada evento de su mamá para que le presente a los hijos de sus amigas.