"Lo hice para mi esposa e hijos": El yugoslavo que convirtió un cerro de VMT en un paraíso acuático

Enclavada entre los cerros de Villa María del Triunfo (VMT), una fuente de agua con un color celeste deslumbrante se mezcla armoniosamente con el verde de las lomas. Este lugar es conocido como la 'Piscina de los Muertos', un apodo coloquial que encuentra su origen en su proximidad al cementerio Nueva Esperanza. Sin embargo, su historia de creación está lejos de ser lúgubre, más bien es un testimonio de amor y perseverancia que viajó desde Italia hasta las tierras peruanas.

En una remota región de Italia, un joven yugoslavo llamado Dzevat Seferi se cruzó en el camino de una ciudadana peruana, y fue en ese encuentro donde el amor floreció. Tras su romance en tierras italianas, la pareja decidió establecerse en Perú y construir una familia. Fue su hijo mayor quien plantó la semilla de la idea que eventualmente daría vida a la piscina que hoy conocemos.

Dzevat Seferi, antes dedicado a la panadería, se dio cuenta de que necesitaba una fuente adicional de ingresos para mantener a su familia en tierras peruanas. Recordando la idea de su hijo sobre una piscina, tomó una decisión valiente en el año 2000 que marcaría un antes y un después en la comunidad local.

"Yo trabajaba como panadero, pero con eso no me alcanzaba para cubrir los gastos de mi hogar. Me di cuenta de que debía tener otra fuente de ingresos. Fue así que, como ya tenía la idea de mi hijo, decidí construir una piscina. Luego, con los años, se convirtió en un centro recreativo. Ha sido un proceso largo de 20 años. No fue de un día para otro", relató Seferi en una entrevista para La República.