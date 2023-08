¡Lo puso a prueba! Joven le suelta la correa a su mascota y la reacción sorprende a todos

Los perritos siempre son bien recibidos en las redes sociales, pues causan mucha ternuras; esto quedó comprobado después que un joven mostrara como puso a prueba a su mascota, a quien le soltó la correa para ver su reacción y los internautas elogiaron al perro.

El video fue publicado por la cuenta Valentino (valentino_pino), la cual parece ser un perfil dedicado única y exclusivamente a publicar videos del perro de raza pitbull, el cual llevaría el nombre anteriormente mencionado.

El video empieza cuando el dueño suelta la correo de su mascota y se pregunta "¿Se irá si suelto la correa?" y perro empieza a caminar unos metros, mientras tanto su dueño lamenta haberlo dejado y hacer una reflexión "Y pensar que en esta familia trabajamos para ti".

Pero no todo parecía tan mal, pues unos instantes después, el pitbull se dio cuenta que su dueño se había quedado atrás y se sienta a mirarlo fijamente, mientras lo apura con la mirada.

Finalmente, después que el dueño se sienta para llamar la atención de su mascota y esta regresa corriendo, mientras que el joven expresa cuánto ama a su perro.

Los videos de perritos siempre conmueven las redes sociales y este no fue la excepción, pues ya cuenta con 690 mil 'me gusta' y casi 2 mil comentarios, donde la mayoría de usuarios de redes sociales se mostraron muy enternecidos por la reacción de Valentino.

"Ya lo decidí, voy a tener un pitbull", "El perro: apúrate we, no te voy a sacar a pasear, caminas muy lento", "Yo hago eso y mi perrita se va corriendo al parque", "La carita cuando viene corriendo, está lleno de felicidad y amor", "Corre de manera muy particular", escribieron los usuarios en el TikTok.