"Los hombres facturan": Se ofrece a lavar su auto, le cobra y ella decide terminar con él

Muchos jóvenes hacen uso de las redes sociales para demostrar el amor que se tienen y algunos para contar historias sobre cómo les fue con los chicos que conocían en sus citas y podrían convertirse en sus futuros novios, como el caso compartido por la cuenta de @paleyvaa, en TikTok, donde una chica indicaba que terminó con un pretendiente porque le cobró por lavar su auto.

En el material audiovisual, de un minuto y tres segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Pat revelaba a todos sus seguidores que ella salía con un chico en varias citas para poder conocerse mejor y saber si era el indicado para ser su futuro novio o "sino next".

Estaba contenta con él

Según el relato de la joven, todo iba bien en sus salidas, hasta el día que el chico le dice que podía lavar su auto y dejarlo impecable, a lo cual ella accedió sin ningún impedimento, pero no esperaba lo que vendría después. ¿Qué pasó?

"Storytime de la vez que estaba quedando con un bato y se subió a mi coche y vio las vestiduras bien jodidas; la neta sí estaban bien puercas y me dicen 'no quieres que te lo limpie' y yo dije 'bueno'", se escucha decir a la joven en un inicio del clip.

Luego, explica que el chico sacó un kit de limpieza y dejó el vehículo como si recién hubiera salido de la agencia, ¡prácticamente nuevo!

Decidió terminar con él

Contenta por la acción de su pretendiente, la joven no dudó en presumirlo en sus redes sociales: "Hasta mi familia, mi familia, estaba impactada. Les mandé las fotos, lo dejo espectacular y yo dije güey, qué buena onda. Ese era el hombre de mis sueños, este es mi príncipe".

Pero toda su felicidad y el buen concepto que tenía de él cambió por completo cuando él le mandó la factura con los gastos de la limpieza de su auto.

"Me cobró por haberme lavado las vestiduras y luego dejamos de salir", expresó Pat en el clip, logrando miles de interacciones y alrededor de 30 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros criticaron que no aprovechara tener a un hombre trabajador a su lado y que no debía confundir "los negocios con amor".

"Quizás no fue muy correcto cobrarte (aún si a eso se dedicaba) pero si pudiste valorar esa parte y remunerar ese gesto aún cuando no te cobrara", "algo bueno tuvo, se sabe la de chambear ja, ja, ja", "¿pero terminar con él porque te cobra?, estás mal", "vio la oportunidad y la usó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver que una joven decidió terminar con su pretendiente porque le cobró el lavar él mismo su auto.