"Los títulos son un fraude": Mujer decepcionada por no conseguir un trabajo a pesar de tener tres carreras

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde una mujer decide compartir con todos su decepción por no lograr encontrar trabajo a pesar de estar preparada profesionalmente con tres carreras y tres másteres, y la rechazan por su edad.

No la aceptan por su edad

En el material audiovisual, de siete minutos, se ve el preciso momento en que una mujer española se ve frustrada por saber que sus carreras de Turismo, Nutrición y Derecho terminadas en las mejores universidades de su país no son suficientes para ser contratada por las empresas.

"Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia en voluntariado, muchos años y muchas personas a las que ayudé como asesora jurídica", comentó en un inicio de su clip.

Denuncia títulos falsos

Luego, detalló que las respuestas más recurrentes que encontró en las entrevistas fue que era rechazada por su edad. Además, explicó que existe una "corrupción en el sistema" porque cuando uno "se mata estudiando" otros ven el camino fácil: ¡sacan títulos universitarios falsos".

"Llamadle corrupción, llamadle fraude, llamadle engaño. Me da exactamente igual, es una auténtica farsa los títulos universitarios, ¿La culpa es de la universidad? No señores, todo esto es una cadena, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un último responsable siempre", comentó.

Al final señaló: "Tenemos personas que acaban el grado porque pagan, acaban su máster porque pagan, acaban su tesis Doctoral porque pagan".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse preocupados e indignados por la historia, que logró alcanzar alrededor de 800 mil reproducciones.

"No te sientas mal, a los jóvenes nos dicen que no tenemos experiencia y que no valemos", "los títulos universitarios no son un fraude. Son una base, pero no garantizan nada. Hay que buscar soluciones con positivismo...aunque es muy difícil", "qué duro de verdad, yo acabo de salir del máster con 28 años y tengo ese miedo", "cuando eres joven te piden experiencia y cuando la tienes ya no te quieren por la edad", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer se mostró frustrada por ver que a pesar de contar con tres carreras y tres másteres, no puede conseguir trabajo, todo por su edad.