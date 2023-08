"Lucha por tu sueño": Joven ingresó a la UNI y no dudó en agradecer a su tutora

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes rindieron su examen de admisión para lograr ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) como Raúl Osorio, quien con su esfuerzo y dedicación pudo alcanzar una vacante en la carrera de sus sueños y no dudó en llamar a su tutora, quien siempre estuvo apoyándolo.

En el material audiovisual, de 52 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Raúl Osorio sostiene su celular y llama a su tutora para darle las gracias por siempre darle ánimos para no darse por vencido en su intento de lograr ingresar a dicha casa de estudios.

La llamó entre lágrimas

Sin lograr evitar romper en llanto, el joven señala que fueron sus amigos quienes le informaron que logró alcanzar una vacante en la carrera de Ingeniería Mecánica-Eléctrica mientras almorzaban juntos.

Durante su llamada, Raúl le recordó a su tutora que siempre estará agradecido con ella, por ser su soporte en todo momento y encaminarlo por el camino correcto para convertirse en cachimbo y un futuro gran profesional.

Asimismo, aprovechó en señalarle que esperaba que ella cumpliera con el acuerdo que tuvieron antes de rendir su examen: ¡llevarlo por un almuerzo!

"Nuestro cachimbo no pudo evitar las ganas de llamar a su tutora, quien lo apoyó durante toda su etapa preuniversitaria", se puede leer en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 18 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por no olvidarse de las aquellos que siempre estuvieron dándole ánimos para no darse por vencido en lograr alcanzar una vacante.

Viral en TikTok

"Yo por eso quisiera ser tutora", "felicidades, campeón", "lucha por tu sueño", "felicitaciones. Dios te bendiga", "no ha terminado, recién empiezas. Ánimo y felicidades", "ser maestro es lo máximo", "excelente carrera, ánimos", "lo difícil es terminar", "una buena tutora digna de recordar", "siempre sé agradecido con quienes estuvieron a tu lado", "agradece también a tus padres", "felicidades por un peldaño más en tu vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip conmovió a muchos en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer cómo un joven no dudó en mostrarse agradecido con la tutora que siempre lo apoyó para lograr ingresar a la UNI.