Madre le pide a su hijo dinero para la gasolina; se lo niega y rompe en llanto: "No quiere hacer nada"

En redes sociales, encontramos los casos más sorprendentes, como el de una madre que le pidió a su hijo que le ayudara con el pago de la gasolina, ya que siempre lo lleva a la escuela, sin embargo, esto desencadenó una fuerte discusión entre ambos y terminó en llanto.

En el material audiovisual, que fue viralizado en TikTok, Youtube y X (antes Twitter), se ve el preciso momento en que una mujer decidió consultar con los internautas si hizo bien en pedirle a su hijo de 22 años que la ayude a pagar los gastos de la casa y asuma también otras responsabilidades.

A través de su cuenta, donde se la identifica como 'Mariposa Azul', la mujer compartió que fue madre a muy temprana edad, ya que tuvo a su pequeño a los 17 años, por lo que tuvo que redoblar esfuerzos para cuidar de él y hacer que nunca le falte nada en la vida.

Sin embargo, su pequeño niño creció y se convirtió en todo un joven, que nunca pensó que la haría derramar lágrimas de frustración al saber de su insólita reacción por el pedido que le realizó.

La mujer recalcó que intentó hablar con su hijo para explorar otras opciones de transporte para llegar a su trabajo, pero todo fue en vano.

"Quise hablar con él para que se comprara un patín eléctrico para que se fuera a trabajar y se molestó, discutimos. Lo volví a ver más relajado y me dijo que no tenía dinero para darme. (...) Me dio ciertos dólares y me dijo 'ten, para que no chilles'. ¿Le pesa tanto? No pretendo que me llene el tanque del año, pero me hizo sentir mal y él dice que yo no le caigo bien. He intentado ser lo mejor que puedo como madre. Quiero saber cómo son sus hijos con ustedes"", expresó.