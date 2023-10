Madre llora de emoción al ver el debut de su hijo como periodista: "Orgullosa de tus logros"

Una madre conmovió a todos en redes sociales al verla, en un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, romper en llanto por el orgullo que sentía al momento de ver a su hijo periodista, cumplir su sueño de ser reportero de un noticiero.

Muchos jóvenes se esfuerzan por lograr terminar sus carreras satisfactoriamente y poder conseguir pronto un trabajo para así retribuir a sus padres por todo el apoyo que les brindaron a lo largo de su trayectoria profesional.

En el material audiovisual, de solo 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se encuentra parada delante de un televisor rodeado de otras personas, pero eso no fue impedimento para conmocionarse y comenzar a derramar algunas lágrimas de felicidad por saber que su "pequeño retoño" es periodista.

La mamá no puede ocultar su orgullo y su sonrisa brilla a través de las lágrimas que recorren su rostro. Mientras mira la pantalla, levanta las manos en señal de éxito y celebración.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la escena y resaltaron la importancia de reconocer y celebrar los logros de los seres queridos.

"Un corazón orgulloso, el resultado de una buena crianza", "yo no hice fiesta de graduación por pena a que gasté mi mami, y porque aún no tenía el trabajo que quería. Cuando fui a su casa a almorzar me esperaba La banda, la comida y todos los vecinos para felicitarme", "trabajando para que mi mami me celebre igual", "yo la hubiera abrazado para decirle 'muchas felicidades por el esfuerzo como madre", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.