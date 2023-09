Madre reclama a su hijo que va al gimnasio y hace dieta para ganar peso: ¿Dónde están los huevos?

En TikTok se ha viralizado un video donde se observa la inusual reacción de una madre contra su hijo que asiste a un gimnasio y realiza dieta para ganar peso.

El clip viral titulado: "Pov: estás en volumen" nos muestra la forma de actuar de una madre al darse cuenta que gran cantidad de huevos de la refrigeradora han desaparecido y todo apunta presuntamente "a su hijo".

Si bien es cierto, ir al gimnasio no solo implica hacer máquinas, 'dancing', aeróbicos y demás ejercicios para mantenerse en forma, pues la alimentación, también, tiene un lugar importante en la rutina de quien ha decidido 'dar un gran paso' para mejorar la salubridad de su cuerpo.

Llevar una buena nutrición conlleva a un reajuste de presupuesto, que en el caso de las personas que se solventan solas puede ser posible la compra de alimentos indispensables para ganar músculo, como es el caso del protagonista de este viral.

Un adolescente tuvo que vivir el regaño de su mamá por coger buena cantidad de huevos de la refrigeradora para comenzar su mañana, basada en una dieta que posiblemente le sugirieron en un centro de entrenamiento corporal.

"Si tenía 60 huevos y ahora 10, ¿dónde están los huevos? ¿Qué has hecho con ellos?", le preguntó de arranque su progenitora.

El chico, que en ese momento portaba un vaso de plástico con agua, atinó a mirar a su madre un poco desconcertado por la situación. La voz de la mujer empezaba a elevar el tono por la reacción de su hijo.

Sin embargo, al parecer, por el tono enardecido de la mujer, el muchacho no 'costea' los gastos por lo que tuvo que recibir todo el 'sermón' del ser que le dio la vida.

"Dónde está desayunar ani***, tantos huevos de la nevera que no has dejado y la carne que ha estado aquí, las hamburguesas, las salchichas, no hay nada. ¡Qué voy a hacer en esta noche!", exclamó enfurecida.