Madre rompe en llanto al confesar que dos empleos no le alcanza para mantener a su familia

30/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre de familia causó revuelo en las redes sociales, tras compartir su impactante historia y revelar que dos trabajos de tiempo completo no son suficiente para poder solventar los gastos de su familia.

Muchas personas buscan la forma de salir adelante y encontrar cualquier trabajo para llevar un ingreso económico a casa, con el cual pagar los gastos personales, servicios básicos y si hay niños, su educación, salud, entre otros. Sin embargo, algunos deben esforzarse más y realizar varios trabajos a la vez.

Madre llora por no tener dinero

En el material audiovisual, de cinco minutos y 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Mackenzie Moan, una madre originaria de Pensilvania, se encuentra en llanto por el difícil momento que atraviesa tras no lograr ahorrar.

Moan explicó que no entiende cómo es que con dos empleos de tiempo completo le cuesta llegar a la siguiente semana con dinero, por lo cual no puede evitar sentirse frustrada. Además, reveló que no solo ella trabaja, sino también su esposo y aún así no les alcanza el dinero.

"Siento que mi esposo y yo estamos haciendo todo bien. Ambos tenemos buenos trabajos. Soy una enfermera registrada que trabaja a tiempo completo. Él trabaja a tiempo completo", se le escucha decir en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 1.5 millones de reproducciones en TikTok.

¿En qué gastan?

La madre de familia, que labora como enfermera, detalló que con su sueldo pagan su casa, los alimentos, la gasolina y solo le queda 200 a 300 dólares para poder 'sobrevivir en la semana'.

"Nos acaban de pagar el viernes pasado, ¿verdad? Pagamos la hipoteca, compramos algunos alimentos, pusimos algo de gasolina en el auto. Chicos, es martes y tenemos como $200 o $300 para que nos duren hasta el próximo viernes", explicó a todos sus seguidores.

Asimismo, detalló que su esposo se esfuerza el doble, ya que hace horas extras todas las semanas, y antes de que reciba críticas indicó que siempre tratan de vivir según sus posibilidades y no realizan gastos que no sean realmente necesarios, como otros que se van de viaje.

"No sé qué hacer. Estoy muy estresada", manifestó sin poder contener el llanto y tratar de limpiarse las lágrimas y mantener la calma.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas de su misma nacionalidad (EE. UU), que se identificaron con su situación y pidieron que las autoridades puedan hacer algo al respecto.

Otros usuarios de la plataforma china aplaudieron su lucha y valentía para no darse por vencida y hacer todo lo que esté a su alcance para ahorrar y poder 'sobrevivir'.

"Te prometo que no eres solo tú. Es todo Estados Unidos", "los salarios no están a la altura de la inflación", "gano 6 cifras y todavía estoy de cheque en cheque y tampoco vivo más allá de mis posibilidades. Es muy deprimente", "deberíamos más educarnos en educación financiera que educación académica, claro ejemplo que solo le enseñaron lo que a todos, estudiar, trabajar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales tras ver cómo una madre de familia contó cómo su familia atraviesa difíciles momentos financieros, a pesar de que tienen dos trabajos y viven solo dentro de sus posibilidades, sin gastos extras.