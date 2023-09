Madre soltera con 4 niños exige novio sin hijos y que la mantenga: "Yo evito el estrés"

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos casos virales e insólitos donde muchas mujeres expresan su deseo de conseguir al 'hombre de sus sueños' y no dudan en señalar los principales requisitos que deben cumplir, como el caso compartido en Facebook, donde una joven madre soltera señaló que espera que su futuro novio la mantenga tanto a ella como sus hijos.

En el material audiovisual, de nueve minutos y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un influencer reacciona al video donde una mujer afirma que su pareja no debe tener hijos, ya que ella propios y no le gustaría tener más.

No desea novio con hijos

"I'm sorry. Yo tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Además, yo no voy a cuidar hijos ajenos", se escucha exclamar a la madre soltera generando la sorpresa de todos los internautas.

Sin embargo, en otro video, la joven señaló que "tenía en total cuatro hijos" de diferentes padres, confirmando que la relación que mantiene con ellos actualmente es la mejor y no tienen ningún problema de conocer al "nuevo amor de su vida".

"Yo me llevo muy bien con los cuatro padres de mis hijos. Debes saber que me gusta que me den '6 rounds al día', soy muy caliente y fogosa", agregó, dejando confundidos a más de uno en las redes sociales.

La madre soltera señaló que la prioridad de su futuro novio debe ser hacerla feliz por siempre, sin hacerla renegar y complaciéndola con todos sus caprichos y gustos.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que esperan que todo se trate de una broma de la mujer, pero de no ser cierto, la criticaban por solo interesarse en lo material y no en los verdaderos sentimientos.

Viral en TikTok

"Los papás de los hijos tienen que aguantar en caso de que sus bendiciones sean de diferentes vatos", "y lo más triste es que si existen tipos que acepten esas condiciones, qué tristeza", "mujer abandonada por el padre... qué pena, que siga buscándolo en la pareja ahora...", "no debería poner condiciones si en verdad lo ama", "espero no lo encuentre", "qué interesada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales por las polémicas declaraciones de una joven madre soltera al pedir que su futuro novio no tenga hijos y que solo se dedique a mantenerla a ella y a sus 4 hijos que tiene de diferentes hombres.