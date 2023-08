Madres peruanas se solidarizan con joven que llegó tarde para el examen de la UNI

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes pasan horas y días preparándose para lograr alcanzar una vacante en el segundo día del examen de admisión de la famosa casa de estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pero por distintas circunstancias no logran llegar a tiempo, tal como el caso compartido por la cuenta de @a_juventudcientifica, en la famosa plataforma asiática de TikTok.

Llegó desde Junín

En el material audiovisual, de dos minutos y 43 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven aparece corriendo desesperado por tratar de ingresar por la puerta principal de la casa de estudios, pero sus intentos son en vano, ya que estaba sobre la hora establecida.

Al mostrarse deprimido por no poder rendir su segundo examen, un grupo de madres se acercó a él y conocieron su historia. Al parecer, el joven llegó ese día desde Junín y el conductor del taxi que abordó se confundió de ruta llevándolo a una dirección distinta.

Se confundió de ruta

Las madres peruanas trataron de explicarle todo al vigilante de la institución universitaria, pero sus intentos fueron en vanos, ya que el señor les explicó que a pesar de que él deseaba apoyarlas, no podía por las estrictas reglas establecidas para ese día donde muchos buscaban conseguir una vacante de la carrera de sus sueños.

"Otro postulante llegó tarde al segundo día del examen de admisión de la UNI 2023 II", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y 250 mil reproducciones, más de 5 mil 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en conmoverse con la historia del joven, mientras que otros lo criticaron por no tomar las precauciones debidas y llegar a Lima un día antes.

"Por qué no se ponen en sus zapatos", "yo siempre pienso en lo peor que podría pasar y me prevengo. Prefiero estar dos horas sentando en la banqueta tomándome un refresco a que me pase eso", "mis respetos para la UNI, la puntualidad ante todo", "debería de haber un apoyo para los de provincia y puedan hospedarse cerca de la universidad", "yo de desesperación me trepo", "qué difícil", "la gente comenta sin estar en los zapatos de esos chicos y qué tan lejos queda y que se pueda presentar en el camino", "debió tomar sus precauciones", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y debate en redes sociales tras ver cómo un joven no logró rendir su examen de admisión en la UNI tras llegar tarde y a pesar de que un grupo de mujeres trataron de ayudarlo.