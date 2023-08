Mamá deja sin útiles escolares a su hija por concierto de Taylor Swift: "Es una experiencia única"

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos donde las madres son las protagonistas por el cariño que brindan a sus pequeños, pero esta vez, el video compartido por la cuenta de @michellet1802, causó polémica por ver cómo una mujer decidió comprar boletos para el concierto de Taylor Swift y dejar sin útiles nuevos a su hija.

Madre y sus prioridades

En el material audiovisual, de siete segundos de duración, Michelle Torres ve a su pequeña niña corriendo hacia ella tras terminar sus clases y dice que "no tendrá útiles escolares nuevos", porque ella prefirió usar el dinero para obtener los boletos que le permitan conocer a su cantante estadounidense favorita en el 'The Eras Tour'.

"Tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá ira a ver a Taylor Swift", escribió la joven madre en el clip que logró alcanzar alrededor de 250 mil reproducciones en la plataforma china de TikTok.

En otros de sus videos de Michelle se ve cómo decide hacer algunas pulseras para poder recaudar el dinero suficiente para sus entradas y luego, compartió el momento donde sube al avión para ir a la noche más especial de su vida: "el concierto de Taylor Swift, en México".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que criticaron su decisión, mientras que otros padres se mostraron solidarios y reconocieron que ellos también habrían preferido invertir en comprar una entrada para ver a su artista favorito porque sería una experiencia única en la vida.

Viral en TikTok

"A ella le quedan años de escuela y no sabemos cuándo va a regresar Taylor", "ella perderá sus colores, pero tú no perderás una experiencia única", "les compras una caja de lápices y la pierden en una semana, mejor invertir en Taylor y que dibujen con lo que les da la naturaleza", "no la juzgo, sería yo de mamá", "mi hijo en el mismo colegio porque nos iremos de viaje, ya el próximo año lo cambio", "regreso a clases habrá muchos más, Taylor en México no creo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y controversia en redes sociales tras saber que una madre mexicana señaló que su hija se quedaría sin sus útiles escolares nuevos porque prefería comprar los boletos para ir al concierto de Taylor Swift.