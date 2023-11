Mamá sorprendió a su hija en su colegio tras haber estado dos años en EE.UU: "Reencuentro de amor"

18/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha vuelto el rincón de los casos más conmovedores. Y este, no es la excepción. Una mamá realizó una sorpresa a su hija en su colegio tras haber estado dos años en EE. UU. alejada de su familia.

"Lágrimas de felicidad"

El clip viral titulado: "Una mamita sorprendió a su hija con un reencuentro maravilloso hace más de dos años que estuvo en Estados Unidos", le pertenece a la cuenta @marka_detalles y presenta la reacción de una menor de edad al ver a su mamá, luego de estar separada de ella por cierto tiempo.

Muchos padres se ausentan de los hogares al irse al extranjero a buscar oportunidades, para así ofrecerles una mejor calidad de vida a sus familiares. La distancia es eminente, pero el sentimiento es el mismo.

Una niña que no vio a su madre por dos años, fue parte de una sorpresa que fue pactada entre su progenitora, su hermano y su maestra. Un día normal de clases, la niña se encontraba al frente de la clase y la profesora le dijo que la iban a sorprender, pero no imaginó quien formaría parte del suceso.

Es en ese momento, que osos de peluche ingresan al salón y uno de ellos le da un ramo de flores. La menor emocionada las recibe, mientras el muñeco extiende un pergamino donde se encontraba un poema.

La maestra aprovechó la oportunidad en consultarle sobre su madre, a lo que la niña, consternada asiente que no la ve por dos años. Es en ese preciso instante, que la osa que se encontraba al lado, pone en descubierto su identidad: era la mamá de la pequeña.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de más de dos minutos de duración, se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento tiene 254.2 mil me encantas, 14.1 comentarios, 13.9 mil guardados.

Las reacciones ante este emotivo suceso no dejaron de aparecer: "Ningún niño debería sufrir y llorar por el abandono de uno de sus padres, sin importar el motivo. Responsabilidad afectiva, por sobre todo", "una mamá nunca debería estar lejos de sus hijos, lamentablemente no siempre las circunstancias ayudan", "ese momento es eterno", "el amor de una madre es incondicional", "muchos dirán que los padres no deben dejar solos a sus hijos por salir a buscar una mejor vida para ayudarlos... pero hay que estar en sus vidas".

De esta manera, los cibernautas ofrecieron diversas opiniones sobre la sorpresa de una mamá a su hija que no la había visto por dos años, tras haber viajado a EE.UU.