"Me derrito con ellos": Perrito causa ternura por la forma en que lleva a su cachorro

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con los videos más enternecedores y sorprendentes donde las mascotas son las protagonistas por sus acciones al lado de sus dueños, quienes los consideran parte de sus familias. Es así como un video compartido por la cuenta de @ideatimes, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un perrito traslada a su cachorro de forma peculiar.

Amor perruno

En el material audiovisual, de seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un gran golden retriever, espera al lado de su dueña a que sea atendida, mientras este porta un chaleco que le permite cargar a su pequeño cachorro.

En la escena se ve cómo el pequeño Firualis se encuentra muy relajado sobre la espalda de su madre, como si estuviera acostumbrado de ser trasladado con ese canguro de color negro, generando distintas opiniones y comentarios de internautas que se mostraron conmovidas con el clip.

El video logró miles de interacciones y generó alrededor de 1.2 millones de reproducciones en la famosa plataforma china por el cariño que muestran ambas mascotas. Es así como una vez, los perritos demuestran ternura y amor incondicional.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en otras plataformas como en Facebook y Twitter. Además, generó miles de comentarios de personas que aplaudieron a su dueña por no dejar a sus perros solos en casa, mientras que otros usuarios criticaron que la postura que tiene el pequeño can puede dañar su columna y malograr su salud.

Viral en TikTok

"Me muero de amor", "qué ternurita, me derrito con ellos", "cada quien carga sus bendis", "una mamá responsable ante todo", "es la cosa más bonita que he visto", "qué hermosos, los amé", "lo más hermoso que veré hoy", "quisiste hijo pues a cargar", "cuando es madre soltera", "qué belleza", "voy con mi bebé a todas partes", "la responsabilidad ante todo", "nooo, me muero de amor, qué bellos", "una mamá responsable ante todo", "cositaaa, ternurita", "cada quien responde por sus bendiciones", "responsabilidad materna", "tanta ternura y belleza junta", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver cómo un golden retriever cargaba en su espalda a su pequeño cachorro robándose la mirada y corazones de todos los seguidores en la plataforma china.