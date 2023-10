"Me destrozaron el corazón": Joven se titula con el mejor promedio, pero no va su familia

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Abraham Jiménez quedó desconsolado cuando descubrió que su familia no asistió a su ceremonia de titulación, donde logró obtener el mejor promedio. Su pena fue mayor cuando le indicaron "que se olvidaron de él", dejando entrever que no le dieron tanta importancia a lo que debió ser el mejor día de su vida.

Muchos jóvenes esperan que el día de su graduación sea el mejor de todos y no dudan en compartirlo con sus familiares, amigos y seres más cercanos, ya que es un paso más para convertirse en grandes profesionales.

Titulado con la mejor nota

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve al joven Abraham Jiménez luciendo su mejor traje para poder recoger el diploma donde le indican que logró obtener su título universitario, cumpliendo así una meta más en su vida, pero no todo fue felicidad. ¿Por qué?

"Hoy me titulé por promedio y a mi familia se le olvidó venir", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

En la escena se ve al joven afligido y triste por saber que ninguna de las personas que él consideraba importantes en sus vidas lograron verlo triunfar y dar un paso más en su vida profesional.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por ver que los padres del joven no asistieron para darle apoyo en su titulación. Por otro lado, algunos expresaron su apoyo y empatía.

Mostraron solidaridad

"Así olvídate de ellos cuando estés en la cima", "felicidades chiquillo. Eres bien inteligente y aunque no te conozca qué orgullo", "muchas felicidades ellos no fueron, pero muchos estamos orgullosos de ti", "en mi graduación mi mamá dijo: 'yo nomas vine para que no estés chingando' y se fue en Uber y a mí me mando en camión", "demostraron que no te quieren", "no son tu familia", "ellos se pierden de verte triunfar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven quedó con el corazón destrozado al ver que su familia no asistió a su ceremonia de titulación, uno de los días más importante de su vida.