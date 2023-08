"¿Me engañará?": Extranjera piensa que su novio peruano le oculta algo al hablar en quechua

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos de amor y relaciones entre parejas de distintas nacionalidades, como el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, donde una joven extranjera revelaba que el amor de su vida era un peruano en Cusco, pero tenía sospechas de él porque hablaba en quechua con su amigo.

No sabe quechua

En el material audiovisual, de 23 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven extranjera viaja al lado de quien sería "el amor de su vida", un hombre cusqueño, que le robó su corazón en la ciudad imperial. Sin embargo, algo le tenía preocupada. ¿Qué es?

Al parecer, su pareja hablaba en quechua con su amigo, quien estaba al volante del auto donde ambos estaban, y ella al desconocer el significado de cada palabra quedó intrigada por saber si hacían uso de ese idioma para ocultarle alguna información importante o tal vez, alguna infidelidad.

Pide ayuda a sus seguidores

Ante la curiosidad, la joven extranjera aprovechó su cuenta social para pedir a todos sus seguidores que la ayuden a traducir lo que su ser amado decía en el clip, que logró miles de interacciones.

"¿Alguien sabe quechua? Su amigo le habla en quechua. Me ocultará algo", se lee en la breve descripción del clip, que alcanzó alrededor de 92.9 millones de reproducciones en la plataforma china.

Al finalizar el clip, la joven mostró una pequeña llama indicando que sería un regalo de su novio "para calmar las aguas" y pueda estar tranquila y confiar en él.

En un anterior video, la joven revelaba que su pareja no dudó en llevarla a conocer su "pueblo y chacras" y quedó encantada con la cultura peruana, así como sus distintas tradiciones y bellos paisajes.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, hasta el punto de señalar que todo se trataría de una "relación armada" para ganar visitas en su red social, pero otros usuarios aprovecharon en felicitarla por aprender a querer la cultura peruana.

"Traducción, el chófer le dice de dónde sacaste esta gringa, él le dice es mi novia, estoy llevándola a que conozca a mi mamá a ver si la aprueba", "no se le entiende bien, pero si te dice satirusayki?, ten cuidado", "los dioses del Olimpo me han abandonado", "si no hay beso y anillo no creo", "la engañará", "están hablando de su comunidad que van a hacer reunión y están diciendo que todo es mirado por sus vecinos de su comunidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven extranjera pidió ayuda a sus seguidores para saber qué decía su novio en quechua y así saber si le ocultaba algo importante.