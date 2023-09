"Me iré con elegancia": 'Auto discoteca' que transporta féretro sorprende en las redes

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelve a sorprender con un video compartido por la cuenta de @elsherick, donde un auto fúnebre transportaba un ataúd, pero no con el habitual color oscuro y flores, sino con luces psicodélicas como si se tratara de una discoteca para el difunto.

Muchas veces despedir a un ser querido es doloroso y se trata de cumplir con sus últimos deseos. Asimismo, son varias las familias que tratan de decorar sus lechos y llevarles la música que más les gustaba en vida.

¿Su último deseo?

En el material audiovisual, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Erick Conde quedó boquiabierto y sorprendido al percatarse que delante de él estaba un auto fúnebre que llevaba en su interior un féretro de color madera.

Todo parecía estar normal, hasta que vio que alrededor del ataúd había varias luces psicodélicas, como si se tratara de una peculiar fiesta de discoteca para el difunto, por lo cual no dudó en subir la escena a su cuenta y ver las insólitas reacciones de sus seguidores.

"Así me quiero ir, sino nada", se lee en la breve descripción del clip, que logró alcanzar miles de interacciones, así como 14 mil 'me gusta' y 223 mil reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, señalando que les gustaría que sus familiares los despidan de esa forma cuando llegue el momento de decir "adiós".

Viral en TikTok

"A mí todo de morado con mi música de BTS", "antes muerta que sencilla", "síii... qué súper... yo deseo que todos vistan de blanco y tocando mis temas favoritos... entre ellos de Poison... Latín, salsa, merengue... esoo...", "Señor recíbelo con la misma alegría que te lo enviamos", "cuando me muera no diré nada, pero abran señales", "no dejaste ni la muerte", "con mi botellita al lado lo es todo", "se sabe que la gente fue juerguera y buena cuando los velorios están llenos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook al ver cómo una carroza fúnebre llevaba dentro un féretro con luces psicodélicas antes de ser enterrado.