"Me sentía fea como Betty": Joven madre sorprende con radical cambio tras su separación

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas deciden dar por concluida sus relaciones debido a distintas circunstancias y por tratar de brindar tranquilidad a sus hijos, tal como el video compartido por la cuenta de Sandra Corma, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde muestra el cambio radical que tuvo tras decidir separarse del padre de sus hijas.

De 30 paso a tener 18

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que Sandra, una joven madre boliviana, asombró a todos sus seguidores con el antes y después de alejarse de su pareja.

Al ritmo de la reciente canción de Karol G, "Mi ex tenía razón", la joven madre aparece en una primera foto cargando a una bebé y resaltó que en ese momento se encontraba con sobrepeso, mientras que en la segunda imagen se la ve más delgada y aparenta de menos edad.

"Con el papá de mis hijas me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones en la plataforma china y el asombro de muchos de sus seguidores por ver cómo la joven aprendió a "valorarse más" y tener amor propio.

En otros de sus videos compartidos, la joven muestra las distintas actividades que realiza al lado de sus pequeñas niñas y cuánto las quiere.

Usuarios reaccionan al clip

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven madre por darse un tiempo para dedicarse a sí misma y no descuidar su imagen y el cuidado de sus hijas.

Viral en TikTok

"Por qué siempre cuando estamos con nuestras parejas andamos mal arregladas", "que buenooo", "bien chica... así se hace", "me parece que debería comportarse como señora", "uhmmm si ella es feliz", "yo pensando en separarme seriamente", "qué hermosa", "de 30 pasó a tener 18... me encantan estos videos, me hace feliz", "estoy pensando seriamente separarme", "creo que cada mujer es el reflejo de la pareja, porque quien te hace infeliz, pero te hace feliz, está super bonita", "rejuveneció", "cerrando ciclos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otros medios de comunicación y plataformas como Facebook y Twitter donde se ve a una joven madre boliviana revelar el cambio radical que tuvo tras su decisión de separarse del padre de sus hijas.