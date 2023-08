"Mejor es prevenir que lamentar": Joven pide referencias de su novio antes de casarse

30/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchos jóvenes aprovechan en compartir algunos secretos e incluso historias insólitas sobre sus relaciones amorosas, como el compartido por una chica que buscaba averiguar si su novio le es infiel, en la famosa plataforma de TikTok.

Deseaba prevenir una infidelidad

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven, identificada como Andrea Junín, compartió fotografía de ella y del "amor de su vida" junto con un curioso mensaje en el que pedía a todos los seguidores de su cuenta de TikTok que le informaran en caso de tener cualquier información sobre una posible infidelidad o mala conducta del chico con quien deseaba pasar "el resto de su vida".

"Si lo han visto portándose mal por ahí de 2021-2023, se casa conmigo el 2 de septiembre. Más vale prevenidas que lamentadas. Hoy por ti, mañana por mí", es la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 50 mil reproducciones en la plataforma china.

Bromean con el video

Muchos internautas no dudaron en responderle a la joven y a modo de broma, le siguieron la corriente, pero no para acusar al chico, sino indicar que "lo conocían" y tenían buena perspectiva sobre él y que sería un "buen esposo", por lo cual no debería tener ninguna duda de quien compartiría buenos y malos momentos a su lado.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y algunas mujeres indicaron que ellas también harían lo mismo para evitar que más adelante descubran un engaño cuando ya tengan formada una familia.

Viral en TikTok

"Sí, lo conozco, la vez pasada fuimos a predicar la palabra de Dios a una plaza", "un gran hombre, hace unos años lo vi enseñándole fútbol en una cancha a un tal Messi. Mis respetos", "como olvidar a mi causa, que me dono su pulmón porque los míos ya no funcionan, cuídalo qué es buen hombre", "es mi compañero de misa, bien hombre, trabajador, honesto, saliendo de misa hacemos deporte o hablamos de negocios y curiosamente no ingiere alcohol", "excelente hombre... lo invité a salir y me dijo que te ama mucho", "buscando escusa para no casarse (porsiacaso es broma)", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven con el objetivo de averiguar si su novio le es infiel no dudó en subir imágenes suyas y pedir la ayuda de los seguidores de la plataforma china.