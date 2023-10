Mesera llora al recibir a 60 clientes poco antes del cierre de su restaurante

En las redes sociales, a menudo encontramos historias que se vuelven virales en cuestión de minutos. Estas pueden abordar temas variados, pero a veces destacan cuestiones importantes que merecen atención. Este es el caso de una joven mesera que trabajaba en una cafetería y se encontró en una situación que la llevó al borde de las lágrimas.

Su historia se convirtió rápidamente en un tema de conversación en TikTok y otras redes sociales, desencadenando un debate sobre el respeto a los trabajadores de la hostelería y sus horarios de cierre.

El video, compartido bajo el usuario @Soycamarero, la joven mesera relata el momento en que se enfrentó a la llegada de 60 clientes a solo diez minutos de cerrar el negocio. En el clip, la frustración y la indignación son evidentes en su rostro mientras expresa sus sentimientos sobre la situación.

La cafetería en cuestión tenía un horario de cierre establecido a las 12 de la noche, y la joven se encontraba a minutos de finalizar su turno. Sin embargo, la llegada repentina de un gran número de comensales la obligó a quedarse más allá de su horario programado.

En medio de la tensión, la mesera no pudo contener sus emociones y se dirigió a la cámara diciendo: "A todos los que os llenáis la boca de salud mental, espero que también habléis de respeto, empatía y lo tengáis con los demás".

La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué su reacción fue tan intensa? La joven explicó en su video que los hombres que llegaron al negocio eran conscientes de que este cerraba a medianoche y que, además, había otro establecimiento cercano que ofrecía el mismo servicio.

Su frustración radicaba en el hecho de que la llegada de estos clientes no solo la obligaba a trabajar más tiempo del planeado, sino que también implicaba que no recibiría pago adicional por esas horas extras.

"No les importa que a mí no me paguen horas extras y que tengo una vida personal o mis propios problemas. Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no es una máquina, sino una persona porque mi jefe sigue facturando, pero yo no sigo cobrando", agregó.