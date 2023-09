Mexicano destaca los churros peruanos: "Me gustó más que los de México"

Un grupo de jóvenes mexicanos que visitó Lima tuvo la oportunidad de probar varios platillos peruanos, incluyendo los deliciosos churros. Uno de ellos quedó especialmente impresionado por su sabor y compartió su entusiasmo en las redes sociales, desencadenando una viralización.

En su canal de YouTube 'Tribu Nómada', el viajero compartió su experiencia en Lima, Perú. Mientras hablaba sobre los churros, mencionó que el postre es distinto en ambos países.

Procede a degustar los churros peruanos y queda gratamente encantado con el inigualable sabor peruano, el cual no duda en enfatizar y elogiar en sus redes sociales.

"Me gustó más que los mexicanos. Mis compatriotas mexicanos me van a matar porque preferí estos churros (...). Es que les juro, me gustó más, se los juro, está muy rico", mencionó.