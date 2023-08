"Mi amor bonito": Venezolana presume su relación con un peruano, pero recibe críticas

18/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Al Perú llegan muchos extranjeros en busca de nuevas oportunidades de vida, pero en el camino encuentran el amor y algunos deciden formar una familia. Es así como un video compartido por la cuenta de @Frtskarlis, se ve el preciso momento en que una joven venezolana presume su relación amorosa con un hombre peruano, pero es 'troleada' por sus seguidores.

Es así como la joven extranjera comparte cómo es su vida al lado de un peruano y cómo aprendió a querer el país, así como sus variadas costumbres y tradiciones.

Orgullosa de su relación

En el material audiovisual, de 19 segundos de duración, subido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven venezolana se muestra feliz en una fiesta al lado de un hombre de nacionalidad peruana, quien sería "el amor de su vida", sin esperar las insólitas reacciones de sus seguidores.

"Lo más lindo que me regaló Perú", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 100 mil reproducciones en la plataforma china.

A pesar de que ella se muestra orgullosa de su relación, recibió algunas bromas pesadas y críticas por la apariencia de su novio, pero decidió hacer caso omiso a todo y seguir subiendo videos luciendo el amor que se tienen ambos.

Reacciones de los seguidores en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y otros aplaudieron que a pesar de los obstáculos que encuentren en su relación, sigan juntos y queriéndose.

"Bendiciones, no hagas caso a los comentarios mal intencionados", "jajaja yo solo vine a leer comentarios", "conozco a varios como él", "creo que Dios es mi padrastro jajaja" o "Dios, no te olvides de mí", "son afortunados de tenerse el uno al otro", "cuando hay amor no importa la belleza", "qué viva el amor, a veces no todo es la carita, se nota", "es un amor verdadero", "sí se le ve enamorada en comparación de otras parejas", "amores que matan", "Dios tiene sus favoritos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer la historia viral de una joven venezolana quien recibió insólitas reacciones por lucir su relación con un hombre peruano.