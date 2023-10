"Mi primera chamba, y la última": Trabajador tumba estante de celulares y su reacción se vuelve viral

En la plataforma de TikTok se hizo viral un video donde se evidencia un desafortunado momento. Un trabajador tumbó un estante de vidrio lleno de celulares al suelo, en lo que sería su primera chamba.

El primer trabajo es momento importante en la vida de cualquier persona, debido al impacto que tiene en el inicio de la vida adulta. Asimismo, el primer sueldo es el más anhelado de los jóvenes "calichines".

En el material audiovisual, de tan solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven está conversando con su compañero de trabajo, para que le de un celular que, al parecer, era requerido en otra sucursal.

Luyego de haberle dado el dispositivo móvil a su compañera de tiemda, el trabajador se muestra emocionado, quizá habría sido sui primera venta en el día o el primer día de trabajo.

Acto seguido, se puso a jugar con su compañero de polo rojo, pese a que no se escucha el diálogo de ambos jóvenes en el video, se sobreentiende que mantienen una buena relación laboral.

Sin embargo, todo cambia cuando el joven de polo azul, da un mal paso y tumba el estante de vidrio, el cual estaba lleno de celulares. El mueble cae al piso y evidentemente se parte en mil pedacitos.

La cara del sujeto expresa todo lo que pudo haber sentido en ese momento: tristeza, desesperación, miedo e inclusive parece que le quiso hechar la culpa a su compañero de trabajo por los gestos que realizaba.

"Mi familia: ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo: No me lo van a creer", escribió el usuario viva la libertad.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena.

"¿Porque le pegaba al compañero?", "Mi primera chamba y la última JAJAJA", "El jefe: Te ascenderé a cliente", "no me quiero ni imaginar cómo se sintió en ese momento", "se endeudo para toda la vida", "faltó que toda la gente que iba caminando tomara todo del suelo", "ya me dió miedo chambear", "Jefe si me va a pagar al final de la quincena", "jefe: te mereces vacaciones permanente", "podría ser yo perfectamente", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.